Анонсирована новая игра по вселенной "Гарри Поттера"

Компания Warner Bros анонсировала новую игру по вселенной "Гарри Поттера". Она получила название Hogwarts Legacy, что можно перевести как "Наследие Хогвартса". Ее трейлер показали на презентации Playstation 5

Действие происходит в школе чародейства и волшебства в 1800-е годы. Главным героем является ученик, обладающий неким древним секретом. Проектом занимается студия Avalanche Software.

Игра принадлежит к жанру RPG и геймерам предстоит строить отношения с другими студентами, сражаться с темными волшебниками и многое другое. Релиз состоится в 2021 году.