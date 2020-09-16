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16.09.2020 23:53
Рубрика: Digital

Анонсирована новая игра по вселенной "Гарри Поттера"

Текст: Иван Черноусов

Компания Warner Bros анонсировала новую игру по вселенной "Гарри Поттера". Она получила название Hogwarts Legacy, что можно перевести как "Наследие Хогвартса". Ее трейлер показали на презентации Playstation 5

Фото: Steam
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Действие происходит в школе чародейства и волшебства в 1800-е годы. Главным героем является ученик, обладающий неким древним секретом. Проектом занимается студия Avalanche Software.

Игра принадлежит к жанру RPG и геймерам предстоит строить отношения с другими студентами, сражаться с темными волшебниками и многое другое. Релиз состоится в 2021 году.

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