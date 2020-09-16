Постановление губернатора Белгородской области от 14 сентября 2020 года № 123 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- в пятом абзаце подпункта 2.7 пункта 2 постановления слова "проводится без привлечения зрителей, по отдельному регламенту" заменить словами "проводится по отдельному регламенту с возможностью привлечения зрителей в количестве не более 50 процентов от допустимой вместимости спортивного сооружения с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- в шестом абзаце подпункта 2,7 пункта 2 постановления слова "без привлечения зрителей" заменить словами "с возможностью привлечения зрителей в количестве не более 50 процентов от допустимой вместимости спортивного сооружения".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко







