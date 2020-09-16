Число проехавших по дорогам "Автодора" автомобилей выросло на 14%

В августе этого года по дорогам Госкомпании было совершено более 22 миллионов проездов, на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в госкомпании "Автодор".

На август по традиции приходится летний пик поездок. По сравнению с началом 2020 года число автомобилей, проехавших по дорогам, которые находятся в доверительном управлении госкомпании, выросло на 31,6%. Всего за 8 месяцев зафиксировано почти 70 млн проездов.

Лидером по количеству проехавших автомобилей в августе стала трасса М-4 "Дон". По ней совершено 18,6 млн проездов.

В Московской области пункт взимания платы (ПВП) на 71 километре М-4 в пиковые дни пропускал 76 тысяч легковых автомобилей в сутки. Через ПВП на 1093 км в Ростовской области было совершено 63 тысячи проездов.

На участках М-11 "Нева" в доверительном управлении госкомпании, где действует закрытая система взимания платы, в августе 2020 года было на 54 процента больше проездов, чем в этот же месяц 2019 года.

По М-11 в Московской и Тверской областях в августе 2020 года проехало более 1,1 млн машин, что на 27% больше, чем в августе 2019 года. В Тверской, Новгородской и Ленинградской областях трассой воспользовались 1,2 млн автомобилистов. Это почти вдвое превышает показатель августа 2019 года, уточнили в "Автодоре".