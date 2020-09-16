Глава Росстандарта рассказал о предстоящих внеплановых проверках АЗС

Росстандарт предложил правительству провести новую серию внеплановых проверок АЗС в более чем 60 регионах, больше всего проверок пройдет в субъектах РФ, где доля контрафактного топлива превышает 20%. Об этом рассказал руководитель ведомства Алексей Абрамов в интервью "Российской газете".

"Доля контрафактного топлива с 2015 года упала с 20% до 8,9%. Но есть регионы, где нарушений гораздо больше, - сказал он. - По таким регионам, как Крым, Свердловская и Владимирская области, Хабаровский край и Республика Алтай, мы хотели бы поработать прицельно, если правительство нас поддержит. И постараемся провести там внеплановые проверки с Генеральной прокуратурой. Опыт показывает, что ее помощь очень эффективна".

Первые массовые внеплановые проверки на рынке моторного топлива прошли в 2015 году по поручению президента. Тогда нарушения по физико-химическим свойствам обнаружились на каждой пятой заправке.

Алексей Абрамов добавил, что Росстандарт сможет проводить лабораторные испытания топлива в тех регионах, где раньше масштабные проверки были невозможны. Так, в конце 2020 - начале 2021 года заработают испытательные лаборатории в Крыму и Хабаровске.

Полностью интервью с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".