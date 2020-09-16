Росстандарт предложил правительству провести новую серию внеплановых проверок АЗС в более чем 60 регионах, больше всего проверок пройдет в субъектах РФ, где доля контрафактного топлива превышает 20%, сообщил руководитель ведомства Алексей Абрамов в интервью "Российской газете". Он также рассказал о новом стандарте на топливные колонки, которые должны защитить покупателей от недолива, и о новых правилах поверок счетчиков.

Контролеры смогут проверять долю серы в бензине не только в лабораториях, но и прямо на АЗС. Фото: РИА Новости

С 24 сентября бумажные свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу, и важна будет только запись о поверке в электронном реестре. Что это изменит и все ли для этого готово?

Алексей Абрамов: Заниматься махинациями на рынке метрологических услуг будет уже не так просто, поскольку все поверки будут отслеживаться в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС "Аршин". - Прим. ред.). Мы это видим на примере других цифровых проектов, которые запускает правительство. С нашей стороны все готово: мы модернизировали ключевой модуль системы, убедились, что данные передавать удобно. Понятно, что какие-то организации продолжат лепить бумажные свидетельства, и здесь выход один - разъяснять, что правила поменялись.

Особенно старшему поколению, которое очень доверчиво. Уверен, это значительный шаг вперед, чтобы люди реже сталкивались с мошенниками.

А если специалист реальных работ не проводит и сразу выдает чек? Как быть уверенным, что он потом сделает запись в реестре?

Алексей Абрамов: Право заказчика метрологической услуги - потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись в реестре. Ведь риск, что он не внесет данные в систему, лежит на владельце прибора. И именно ему, если что-то не так, придется судиться с этой организацией, доказывая факт поверки. Закон отводит на передачу данных в реестр большой срок, но это сделано скорее для случаев, когда метрологические работы проводятся на индустриальных предприятиях, у больших заказчиков. А в случае с индивидуальным прибором учета, если он корректно работает, запись может быть внесена на месте. Каждый вправе потребовать исполнения услуги в полном объеме. И надо проверять, аккредитована ли организация.

Новый стандарт на топливные колонки не позволит оператору автозаправки настраивать процент недолива

Со временем в системе "Аршин" накопится информация о сроках поверки всех средств измерений. Тогда к этим данным можно будет апеллировать, когда мошенники рассылают объявления и обзванивают граждан, угрожая штрафами за отказ о поверке. Наша задача на будущее - наладить информирование о сроках поверки, чтобы люди получали напоминания не от мошенников, а от государства.

Но пока продолжает действовать введенный из-за пандемии мораторий на поверки бытовых счетчиков?

Алексей Абрамов: Да, до 1 января 2021 года. Мне бы хотелось, чтобы это было шагом к дальнейшему переносу поверочной повинности с плеч людей на профессиональных участников рынка коммунальных услуг. Но это будет происходить эволюционно, по мере появления дешевых средств измерений, которые можно контролировать дистанционно. Именно с переходом на новые измерительные системы в коммунальном хозяйстве возможен перенос ответственности за поверку.

Почему просто по счетчикам воды не принять такое же решение, как по электросчетчикам, за которые теперь отвечают компании - поставщики электроэнергии?

Алексей Абрамов: Здесь ключевой регулятор минстрой, мы лишь говорим, что в законодательстве не предусмотрено возложение функций в области метрологии на физических лиц. Они не могут быть полноценными участниками метрологических правоотношений. Наоборот, государство должно защищать их от обмана и лишних затрат. Поэтому нужно искать пути, как обеспечить точность работы бытовых счетчиков без участия граждан. Они уже за все заплатили. Простой потребитель не должен отвечать за то, что ему все правильно отмерили. Это задача тех, кто продает и поставляет ресурсы.

Интеллектуальные электросчетчики достаточно дорогие, и переход на них будет постепенным - по мере выхода из строя старых счетчиков. Новые приборы уже будут установлены поставщиками электроэнергии за свой счет, они же будут отвечать за их корректную работу. Так же со временем может быть сделано по воде, теплу и газу.

На пике пандемии введен и мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Привело ли это к росту нарушений на топливном рынке?

Алексей Абрамов: У нас есть приоритетные задачи, которые мы должны выполнять в любой ситуации. В том числе это поручения президента и правительства о внеплановых проверках АЗС. Эта работа продолжалась, соблюдением всех санитарных требований, конечно.

Серьезных изменений за последние месяцы не было, при этом за пять последних лет произошло очень позитивное изменение культуры и дисциплины на топливном рынке. Доля контрафактного топлива с 2015 года упала с 20% до 8,9%. Но есть регионы, где нарушений гораздо больше. По таким регионам, как Крым, Свердловская и Владимирская области, Хабаровский край и Республика Алтай, мы хотели бы поработать прицельно, если правительство нас поддержит. И постараемся провести там внеплановые проверки с Генеральной прокуратурой. Опыт показывает, что ее помощь очень эффективна.

У нас появляются возможности для проведения испытаний в тех регионах, где раньше мы не могли делать масштабные проверки, приходилось далеко возить пробы для лабораторного анализа. В конце 2020 - начале 2021 года заработают испытательные лаборатории в Крыму и Хабаровске.

Долго велась работа по экспресс-тестам на кратное превышение доли серы в топливе. В результате наши ученые нашли достаточно простое решение, которое позволяет делать это быстро - буквально за 10-15 минут - и непосредственно на месте, без глубоких лабораторных исследований. Это очень компактный прибор индикаторного типа, когда можно по насыщенности цвета определить, есть ли нарушение техрегламента. Мы оснастим этим прибором наш инспекторский состав, но, возможно, его можно будет приобрести и любому желающему.

Право гражданина - потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись в реестре Росстандарта о поверке счетчика. Теперь важна только она. Фото: Сергей Михеев/РГ

Какие в итоге санкции за недолив топлива могут войти в новый КоАП?

Алексей Абрамов: Симметричные тем, которые заработали за нарушение физико-химических характеристик топлива - тоже штраф с оборота, в том же размере. Мы прикрыли возможность манипулировать качеством, и если не убрать лазейку для манипуляций на объемах, то жулики ее просто будут активнее использовать, чтобы сохранить маржу. Сейчас мы тестируем методику, которая может ловить до 1% недолива, и режим тайного покупателя мы опробуем вместе с ней. Но пока мы не будем на 100% уверены в правильности и юридической безупречности этой методики, с открытым забралом на рынок выходить не станем.

Новый ГОСТ на топливные колонки вступает в силу 1 октября. Что он изменит?

Алексей Абрамов: ГОСТ приходит на смену стандарту 1989 года, когда заправки были совсем другими. Его ключевое нововведение - защита от постороннего вмешательства в систему отпуска топлива, чтобы оператор не мог в программе настраивать процент недолива. Это требование может быть реализовано, например, с помощью оповещения об изменении настроек.

Стандарт добровольный. Конечно, все добросовестные участники рынка будут его внедрять и использовать ссылку на этот документ в маркетинговых целях. Когда это станет массовым явлением, государство, возможно, сделает эти требования обязательными.

Как идут испытания автомобилей в рамках госнадзора, какие производители получили штрафы и предписания?

Алексей Абрамов: В прошлом году мы били автобусы. По результатам краш-тестов почти все производители к нам прислушались, доработали свою технику, провели отзывные кампании. Есть только китайский Golden Dragon, который не согласился с нашими предложениями оперативно исправить конструктивные недостатки своих автобусов (Carrier или D95. - Прим. ред.) и пытается уйти от ответственности. Но у нас позиция очень взвешенная. Мы никому не позволим нарушать требования безопасности, особенно в такой чувствительной сфере, как автобусная техника.

По результатам испытаний вы запретили продажу этих автобусов?

Алексей Абрамов: И не только продажу. Отменено действие сертификационного документа - ОТТС. И теперь мы требуем от компании Golden Dragon устранить конструктивные нарушения, провести реальные испытания и отзыв опасных автобусов. Без этого выпуск в обращение данной модели теперь невозможен.

Испытания проходили по международным требованиям, они нужны ровно для того, чтобы выяснить, соответствует транспортное средство сертифицированным характеристикам или нет, держит ли производитель марку. Мы выявили на них существенные недостатки, создающие риск причинения вреда жизни и здоровью пассажиров.

Что в программе испытаний этого года?

Алексей Абрамов: В этом году у нас запланирована серия испытаний не только по автобусам, но и по грузовикам. По легковым в этом году провели краш-тест только Mitsubishi Outlander, там достаточно хорошие показатели.

У нас есть отдельная большая история по контрафакту автокомпонентов. Это с точки зрения безопасности так же важно. По самоходной и сельхозтехнике фиксируем как достаточно массовое явление, что на старых базах собирают непонятные конструкторы и выдают их за новую технику. Это бьет, во-первых, по репутации производителей, во-вторых, там тоже есть вопросы к безопасности. Так что в планах на 2021 год проверки с натурными испытаниями поставщиков такой техники.

В 2019 году Росстандарт начал ревизию советских ГОСТов - их оставалось 10 тысяч из 37 тысяч действующих стандартов. Как идет эта работа?

Алексей Абрамов: Когда мы ее только начали, было много разговоров, что сейчас все хорошее, накопленное в советский период возьмут и отменят. Это не так. Это большая работа по определению, какие из стандартов уже действительно не вписываются в современный научно-технический мир и не нужны промышленности, рынку и потребителю. Еще недавно средний возраст стандарта был 25 лет, за последние годы мы улучшили этот показатель до 15 лет, а цель - выйти на 10 лет до конца 2021 года.

Мы двигаемся по этому треку аккуратно, это серьезная экспертная работа с участием лучших профессионалов из соответствующих отраслей. Вместе с пользователями стандартов - предприятиями и потребителями - проводим консультации и принимаем решения. Если ГОСТ, пусть даже очень старого года, до сих пор востребован, технология, которую он описывает, принципиально не изменилась, то он и дальше будет использоваться. Мы его просто обновляем, делаем очередное издание, исправленное и дополненное, и даем этому стандарту новую жизнь.

Очень ограниченное количество ГОСТов попадают под отмену, потому что они уже не нужны, нет такой продукции или услуг. Так, с начала проекта по масштабному пересмотру стандартов отменено без замены было лишь несколько десятков, в то время как количество актуализированных уже превысило 1200 документов.

Как пандемия повлияла на разработку ГОСТов?

Алексей Абрамов: Как ни странно, очень позитивно. Международные организации отмечают, что активность по стандартизации возросла на 30%. Участие в разработке стандартов близко к общественной нагрузке, и эксперты, работающие на предприятиях, после перехода на удаленку смогли посвящать этому больше времени. В России мы видим даже не 30-процентный, а 50-процентный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и очень благодарны за такую эффективную работу по стандартизации.

Работа над ГОСТами и после пандемии продолжится в удаленном формате?

Алексей Абрамов: Мы придерживаемся принципа: чем больше цифровых сервисов в нашей деятельности, тем лучше. У нас все технические комитеты охвачены информационной системой "Береста", которая описывает все процессы - от идеи и начала разработки до принятия стандарта. В декабре мы должны ввести уже по всем техническим комитетам процедуру электронного голосования, это должно совпасть с изменениями в законодательство по стандартизации. Сейчас в Госдуме рассматривается правительственная инициатива, которая должна де-юре сделать нашу информационную систему основным инструментом стандартизации. Вся деятельность по разработке стандартов будет вестись в этом цифровом сервисе, функционально он готов. Мы ожидаем полное наполнение этой системы всеми пользователями уже к концу года. Именно этот цифровой сервис, способен ускорить темпы стандартизации, улучшить качество работы, вовлечь как можно больше заинтересованных экспертов.

Насколько ГОСТы сейчас защищены от неправомерного использования?

Алексей Абрамов: Здесь две проблемы. Первая - интеллектуальные права на сами стандарты в законодательстве пока не прописаны. Что такое стандарты? Это приказ Росстандарта или это результат творчества экспертов в технических комитетах? Где-то есть подход, что этот документ свободный, что доступ к нему должен быть бесплатным. У нас есть платный режим, есть режим общедоступности через государственные библиотеки, есть формат ознакомления, когда все новые стандарты вывешиваются на сайте в режиме ограниченного использования. Но в то же время нет классических инструментов защиты авторских, смежных прав, так, как это предусмотрено в отношении аудиовизуальных произведений.

Это сейчас не первостепенная задача. Важнее создать удобную среду, желательно цифровую, для сделок по получению доступа к стандартам, но не к экземплярам, не к брошюркам, а к контенту в машиночитаемом виде. У нас есть перспективный проект с блокчейн-сетью IPChain: мы разворачиваем электронные коллекции стандартов на этой платформе и даем возможность быстро и удобно совершать сделки по приобретению доступа к этим стандартам. Это решает проблему контрафакта при обороте цифровых стандартов.

Вторая проблема - ложные ссылки на ГОСТы - лежит в плоскости защиты прав потребителя на надлежащее информирование о характеристиках товара, работы, услуги. Здесь наш ближайший партнер Роспотребнадзор. Для решения этой проблемы мы должны не только бороться с нарушителями, но и поддерживать добросовестных игроков, давать им дополнительные возможности для того, чтобы выделить свою продукцию на рынке. Для этого мы создали Национальную систему сертификации, в рамках которой действуют строгие правила контроля качества товаров, сделанных по ГОСТу. Это небыстрый путь. Посмотрите на британский или немецкий опыт - это столетия.