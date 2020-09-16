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Рубрика: Общество

Глава ВОЗ: Длительные последствия COVID-19 остаются неизвестными

Фото: Алехандро Мартинез Велез/РИА Новости Фото: Алехандро Мартинез Велез/РИА Новости
Фото: Алехандро Мартинез Велез/РИА Новости

Длительные последствия вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19, остаются неизвестными. Это относится, в частности, к переболевшим детям и подросткам. С таким заявлением во вторник выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он отметил, что на людей моложе 20 лет приходится менее 10% случаев инфицирования и менее 0,2% случаев с летальным исходом. Однако дети и подростки также тяжело болеют и умирают от коронавируса. "Требуется больше исследований в отношении факторов, которые усиливают риск тяжелых случаев COVID-19 и случаев смерти среди детей и подростков", - цитирует ТАСС гендиректора. Он подчеркнул, что долгосрочные последствия для здоровья тех, кто был инфицирован, по-прежнему неизвестны.

Гебрейесус заявил также, что, хотя дети меньше затронуты пандемией, но они также пострадали. Это проявилось в сбоях в работе служб иммунизации и детского питания, а миллионы детей не посещали школу. Глава ВОЗ подчеркнул, что решение о закрытии школ должно быть крайней и временной мерой.

Ранее сообщалось, что Индонезия стала лидером в мире по числу детских смертей от осложнений, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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