Госдума приняла закон, позволяющий РФ выдать в 2020 году госкредит Беларуси

Правительство РФ в нынешнем году сможет предоставлять иностранным государствам кредиты, не предусмотренные ранее утвержденной программой. Закон об этом приняла Госдума.
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Кредиты разрешается предоставлять как за счет средств самой программы, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на конец года.
Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что речь идет именно о предоставлении кредитов иностранным государствам, а не юрлицам.
Ранее Москва и Минск договорились о предоставлении Беларуси госкредита. В понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил его сумму - 1,5 млрд долларов.
Поправка о госкредитах была ранее внесена в рамках второго чтения другого законопроекта - о включении в бюджетную систему России бюджетов муниципальных округов.