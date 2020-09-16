Указ главы Республики Крым от 16 сентября 2020 года № 297-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 4:

абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение с 8 по 23 сентября 2020 года полуфинала Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди субъектов Российской Федерации Южного федерального округа в г. Ялте, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41 ФГБОУ "Международный детский центр "Артек", на проведение с 17 по 20 сентября 2020 года физкультурного мероприятия "Всероссийский летний корпоративный фестиваль" в г. Евпатория, пгт Заозёрное, ул. Аллея Дружбы, д. 1 ООО "Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов", на проведение 19 сентября 2020 года крымскотатарского национального праздника "Дервиза", Симферопольский район, с. Перевальное, в районе Красных пещер (Кизил Коба), на проведение 18 октября 2020 года Всероссийского открытого Крымского марафона в г. Евпатории, а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа.";

пункт 14-1 признать утратившим силу;

пункт 14-2 признать утратившим силу;

пункт 18 Указа изложить в следующей редакции:

"18. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству экономического развития Республики Крым, Министерству финансов Республики Крым, главе администрации города Евпатории обеспечить дальнейшее функционирование обсерваторов, предусмотренных для непрерывного медицинского наблюдения за лицами, контактными с человеком, зараженным вирусом, вызывающим "COVID-19".";

в пункте 19:

слова "до 15 сентября 2020 года" заменить словами "до 15 октября 2020 года";

в пункте 20:

слова "до 15 сентября 2020 года" заменить словами "до 15 октября 2020 года";

пункт 20-1 признать утратившим силу;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и г. Севастополю, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым, юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечить приостановление работ по проведению медицинских осмотров и диспансеризации населения медицинскими организациями Республики Крым, независимо от формы собственности, на период действия режима функционирования "Повышенная готовность", которые проводятся в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, за исключением:

- диспансеризации детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях;

- диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью в Республике Крым.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







