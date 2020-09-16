Лиам Нисон заступился за "Звездные войны" и Джа-Джа Бинкса

Не секрет, что трилогия приквелов "Звездных войн" на Западе в свое время подвергалась не меньшей критике, чем сейчас новейшие три эпизода космической саги от Disney.

В защиту детища Джорджа Лукаса - конкретно речь об "Скрытой угрозе" - в недавнем интервью внезапно высказался актер Лиам Нисон, исполнивший в картине роль мудрого мастера-джедая Квай-Гон Джинна.

Он заявил, что лента ему очень нравится, он необычайно гордится как самим фильмом, так и участием в такой крупной франшизе.

Кроме того, его печалит тот факт, что после премьеры волна фанатского недовольства накрыла Ахмеда Беста - актера озвучившего Джа-Джа Бинкса. По мнению Нисона, шквал критики серьезно подпортил карьеру артиста, которого он считает очень талантливым - на тот момент он называл его "новым Эдди Мерфи".

Сейчас компания Disney покончила с выпуском эпизодов про семейство Скайуокеров, но продолжает развивать вселенную - в ближайшее время состоится премьера второго сезона сериала "Мандалорец".