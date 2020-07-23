Над спецэффектами "Ведьмака" будет работать студия Джорджа Лукаса

Одна из крупнейших и самых известных в мире студий визуальных эффектов Industrial Light & Magic приступила к работе над вторым сезоном сериала Netflix "Ведьмак", сообщает Redanian Intelligence.

Студия была основана Джорджем Лукасом в 1975 году и с тех пор трудилась над такими кинематографическими хитами, как "Звездные войны", "Пираты Карибского моря" и "Парк Юрского периода". Студия является шестнадцатикратным лауреатом премии "Оскар" за визуальные эффекты, к числу последних наиболее знаковых работ относятся сериал "Мандалорец", фильм "Аладдин" и франшиза "Мстители: Финал".

Часть студий, работавших над спецэффектами в первом сезоне, продолжат сотрудничество с сериалом, при этом пока неясно, останутся ли в деле киностудии Framework и Nviz, задействованные в первом сезоне. Авторы статьи предполагают, что либо студия Лукаса и The Third Floor пришли на замену вышеупомянутым кинокомпаниям, либо создатели сериала просто увеличили бюджет проекта и привлекли новые силы. Как бы то ни было, графика нового сезона обещает быть впечатляющей.

Также недавно стало известно, что во втором сезоне появится новый персонаж, вдохновленный, по всей видимости, Гюнтером о'Димом из видеоигры "Ведьмак 3". Речь идет о героине по прозвищу "Бессмертная мать" (Voleth Meir). Согласно описанию, новый персонаж представляет собой пожилую женщину 70-100 лет с белыми волосами, которая на самом деле оказывается демоном, манипулирующим человеческими желаниями и заключающим сделки с людьми. Она появится в трех-четырех эпизодах нового сезона.

Съемки фильма возобновятся 17 августа и продолжатся до февраля 2021 года, и в лучшем случае зритель увидит сезон только через год.