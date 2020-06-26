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Марго "Харли Квинн" Робби сыграет в новых "Пиратах Карибского моря"

Новости
    26.06.2020, 23:03
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Достаточно бодрящая новость: вполне вероятно, что грядущий перезапуск серии "Пираты Карибского моря", проект, о котором уже начали говорить этак через губу, окажется не таким уж и кислым предприятием. Ведь, как сообщил THR, в новой картине франшизы появится замечательная Марго Робби.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом сценарием проекта займется Кристина Ходсон, перед тем сочинившая комикс-боевик "Хищные птицы: Протрясающая история Харли Квинн" с все той же Робби. Встреченный, впрочем, без особо бурного энтузиазма.

Проект находится на самой ранней стадии разработки и насчет деталей не густо. Известно лишь, что зрителя ждет совершенно оригинальная история, никак не пересекающаяся с лентами про капитана Джека Воробья.

Продюсер - Джерри Брукхаймер. По остальному касту и датам информации нет.

Соответственно, фильм с Робби не имеет отношения и к еще одной картине-перезагрузке во вселенной "Пиратов", той, которой занимаются Крэйг Мазин ("Чернобыль") и постоянный сценарист серии Тед Эллиот.

Ранее сообщалось, что в "Пиратах" может сыграть Роберт Дауни-младший.

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