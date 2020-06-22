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Роберт Дауни-младший может сняться в новых "Пиратах Карибского моря"

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    22.06.2020, 16:16
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Disney предложила номинанту на "Оскар" Роберту Дауни-младшему ("Мстители", "Зодиак", "Шерлок Холмс") небольшую роль эксцентричного пирата в шестой части "Пиратов Карибского моря, заявляет We Got This Covered со ссылкой на собственные источники.

Фото: Luke MacGregor/ Reuters
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Кстати, Дауни уже сыграл похожую на Джека Воробья роль в "Удивительном путешествии доктора Дулиттла".

Новый фильм будет снят вне зависимости от того, примет ли в нём участие Джонни Депп, без которого совершенно немыслим антураж главной киноэпопеи о приключенческих странствиях пиратов. Причиной, ставящей под сомнение дальнейшее участие в фильме Джонни Деппа, является его скандальный развод с Эмбер Хёрд, в процессе которого на актёра посыпались многочисленные обвинения в насилии.

Ранее появлялись сообщения, что Капитан Джек Воробей может появиться в новом фильме на пару минут, чтобы обеспечить некоторую логическую связь с предыдущими частями "Пиратов" и передать эстафету новым героям, которых, по некоторым сообщениям, может возглавить женщина-пират в исполнении Карен Гиллан ("Доктор Кто", "Джуманджи: Зов джунглей", "Мстители: Война бесконечности").

В то время, как фанаты самого культового фильма о пиратах подписывают петиции, чтобы заставить Disney вернуть Джонни Деппа, не перестают появляться новые подробности о семейной жизни Деппа и Хёрд, которые, возможно, смогут восстановить его репутацию и вновь сделать его более-менее "рукопожатным" для кинокомпании актёром. И под ударом может оказаться сама Хёрд.

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