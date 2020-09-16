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16.09.2020 04:29
Рубрика: Экономика

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России предлагают расширить список целей, на которые можно потратить материнский капитал. Инициатива поступила от президентского движения Общероссийский народный фронт.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Не всем семьям нужна ипотека или новое жилье. А вот ремонт является одной из самых востребованных вещей, на которые семьи хотели бы потрать полученные средства. На втором месте необходимых потребностей - приобретение автомобиля", - пишут "Известия" со ссылкой на руководителя департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ Юлию Зимину.

Профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также все парламентские фракции готовы идею поддержать. Главная задача государственной помощи, которая выплачивается в виде материнского капитала - поддержка семей с детьми и обеспечение комфортного уровня жизни.

В следующем году на такую выплату смогут рассчитывать 1,2 миллиона российских семей. Такие данные привели в Минтруде. В федеральном бюджете на 2021 год на материнский капитал запланировано 443,3 миллиарда рублей. При этом сумма сертификата будет проиндексирована на 3,7%. Таков прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции на следующий год.

Экономика Пенсии и пособия Материнский капитал

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