Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья

В России предлагают расширить список целей, на которые можно потратить материнский капитал. Инициатива поступила от президентского движения Общероссийский народный фронт.

"Не всем семьям нужна ипотека или новое жилье. А вот ремонт является одной из самых востребованных вещей, на которые семьи хотели бы потрать полученные средства. На втором месте необходимых потребностей - приобретение автомобиля", - пишут "Известия" со ссылкой на руководителя департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ Юлию Зимину.

Профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также все парламентские фракции готовы идею поддержать. Главная задача государственной помощи, которая выплачивается в виде материнского капитала - поддержка семей с детьми и обеспечение комфортного уровня жизни.

В следующем году на такую выплату смогут рассчитывать 1,2 миллиона российских семей. Такие данные привели в Минтруде. В федеральном бюджете на 2021 год на материнский капитал запланировано 443,3 миллиарда рублей. При этом сумма сертификата будет проиндексирована на 3,7%. Таков прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции на следующий год.