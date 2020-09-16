Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством тренера Этери Тутберидзе.

В среду стало известно, что 20-летняя Медведева, являющаяся двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года приняла решение о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой она тренировалась до 2018 года.

Сама спортсменка пока не объявила об этом официально и не назвала причины такого шага.

Позже стало известно о том, что фигуристка уже провела первую тренировку в группе Этери Тутберидзе после возвращения. Об этом рассказал ТАСС директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

"Первая тренировка состоялась, это первые шаги, и они должны быть аккуратными, осторожными. Мы верим в хорошее, верим в то, что это сотрудничество может в полной мере восстановиться. Для нас главное - мастерская, наполненная сильными спортсменами, чтобы туда приходили новые талантливые спортсмены. И кто ушел - тому дорога назад не заказана", - сказал Лайшев.