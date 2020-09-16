СМИ: Фигуристка Евгения Медведева вернулась в группу Тутберидзе

Таким образом, 20-летняя фигуристка приняла решение прекратить сотрудничество с Брайаном Орсером. За два года совместной работы с канадским специалистом в активе Медведевой из наград только бронза чемпионата мира-2019, тогда как в целом ее результаты значительно упали.

Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 по 2018 год. Именно под ее руководством спортсменка завоевала все свои основные титулы. Однако после Олимпиады в Пхенчхане, где Медведева не смогла завоевать золото, она сменила тренера. Среди причин такого шага называлось принципиальное соперничество с другой ученицей Тутберидзе - Алиной Загитовой.

В последнее время Медведева тренировалась при участии тренеров Татьяны Тарасовой и Елены Буяновой.

Ранее группу Тутберидзе покинули Алена Косторная и Александра Трусова и перешли к Евгению Плющенко.