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16.09.2020 12:00
Рубрика: Спорт

СМИ: Фигуристка Евгения Медведева вернулась в группу Тутберидзе

Текст: Максим Домчев
Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Таким образом, 20-летняя фигуристка приняла решение прекратить сотрудничество с Брайаном Орсером. За два года совместной работы с канадским специалистом в активе Медведевой из наград только бронза чемпионата мира-2019, тогда как в целом ее результаты значительно упали.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Евгения Медведева рассказала о тренировках с Татьяной Тарасовой

Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 по 2018 год. Именно под ее руководством спортсменка завоевала все свои основные титулы. Однако после Олимпиады в Пхенчхане, где Медведева не смогла завоевать золото, она сменила тренера. Среди причин такого шага называлось принципиальное соперничество с другой ученицей Тутберидзе - Алиной Загитовой.

В последнее время Медведева тренировалась при участии тренеров Татьяны Тарасовой и Елены Буяновой.

Ранее группу Тутберидзе покинули Алена Косторная и Александра Трусова и перешли к Евгению Плющенко.

Спорт Фигурное катание

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