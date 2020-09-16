МИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией

В министерстве иностранных дел Японии планируют развивать отношения с Россией, в том числе продвигать диалог по вопросу заключения мирного диалога между странами.

"Мы воздерживаемся от прогнозов, но правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры", - цитирует представителя японского внешнеполитического ведомства агентство РИА Новости.

Напомним, что сегодня японский парламент официально утвердил в должности нового премьера Ёсихидэ Сугу. После этого был представлен состав нового правительства. Пост главы МИД Японии сохранил за собой Тосимицу Мотэги.

Ожидается, что Суга-сан в целом продолжит курс своего предшественника Синдзо Абэ, который придавал важное значение выстраиванию отношений с Москвой и развитию личных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.