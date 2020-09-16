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16.09.2020 14:54
Рубрика: В мире

На Украине опубликована новая порция разговоров Порошенко и Байдена

Текст: Марина Алешина

На Украине опубликована очередная порция аудиозаписей разговоров теперь уже экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Новые откровения, которые обещают стать политической сенсацией, выложил депутат Рады Андрей Деркач, передает портал strana.ua.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Беседы, оказавшиеся в распоряжении Деркача, были сделаны уже после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа в ноябре 2016 года. В частности, политики выражают обеспокоенность возможным курсом республиканца в отношении Киева. Байден признает, что в передаче украинского "кейса" от старой администрации к новой могут возникнуть некоторые затруднения, однако заверяет Порошенко, что в целом отношения США и Украины не должны претерпеть серьезных изменений.

Если верить записям, Порошенко просит Трампа и дальше лоббировать введение безвизового режима между ЕС и Украиной. В свою очередь, Байден не стесняется в выражениях и сравнивает нового хозяина Белого дома с "собакой, которая бросается на автомобиль, не понимая, как он устроен". Зато в адрес Петра Порошенко американец расточает комплименты и называет его "отцом нации". Байден уверен, что через три десятилетия украинские дети будут слагать песни об экс-главе Украине.

Как известно, в мае Деркач уже выкладывал в сеть телефонные разговоры политиков, напоминающих голоса Порошенко и Байдена, которые, по его мнению, свидетельствуют о "высочайшем уровне международной коррупции и госизмене". Впрочем, сам Порошенко, разумеется, называл эти записи фейками.

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