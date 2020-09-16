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16.09.2020 08:05
Рубрика: Легковые авто

Nissan представил прототип спорткара Z

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan представил новое спорткупе Z. Подготовка его производства еще займет некоторое время, автомобиль не поступит в продажу раньше следующего года, но внешний вид будут именно таким же, как у представленного прототипа.

Фото: www.autocar.co.uk
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Новый Nissan Z (Z35) прежде всего вырос в длину по сравнению с нынешним 370Z (Z33) на 142 мм, но на взгляд стал гораздо стремительнее. На новый образ работают черная крыша - в контраст основному цвету, ее свод подчеркивается декоративным элементом в форме клинка катаны, традиционного оружия самураев. Задняя оптика с горизонтальными световыми элементами под темной тонированной панелью вдохновлена Nissan 300ZX. Головная оптика с дугообразными ДХО игрой света на поверхности обтекателей фар напоминает Nissan Fairlady 240ZG.

Интерьер по замыслу дизайнеров должен ощущаться водителем как перчатка, удобным и интуитивно понятным. Его архитектура ненавязчиво обволакивает водителя и предлагает компактно скомпонованный в верхней части инструментарий, ближе к направлению взгляда водителя.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Щиток приборов теперь виртуальный на экране дисплея, сервисная информация отображается на 12,3-дюймовом мониторе по центру консоли. Пульт климат-контроля сохранен с физическими регуляторами, оставлены и три дополнительных аналоговых прибора на консоли.

Новый Nissan Z сохранил заднеприводную компоновку, ручную 6-скоростную КП с функцией автоматической перегазовки при переключении вниз и двигатель V6. Характеристики мотора пока не сообщают, но сторонние источники утверждают, что это 3,0-литровая "турбошестерка" VR на 400 л.с.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan