Песков: Лукашенко не просил о поставках нового вооружения

На переговорах в Сочи президент Беларуси не просил у российского коллеги поставить в республику новое вооружение, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов. "Вот в той формулировке, как вы сказали, нет", - сказал он в ответ на вопрос, просил ли Александр Лукашенко о поставках нового вооружения.

При этом представитель Кремля напомнил, что идет "много взаимодействия по линии ВПК двух стран".

В ответ на вопрос о следующей встрече глав государств Песков напомнил, что лидеры постоянно контактируют - и по телефону, и не только. Так что нет дефицита в двустороннем общении.