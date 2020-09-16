Алексей Дзермант - об итогах встречи президентов и будущем Союзного государства

Алексей Валерьевич, как прокомментируете главные итоги сочинской встречи?

Алексей Дзермант: На мой взгляд, встреча президентов подтвердила очень близкий и союзнический характер наших отношений. Россия серьезно поддерживает, подставляет плечо в финансовом, экономическом плане. Мы видели, что принято президентом Путиным решение по кредиту, проговорены вопросы в оборонной сфере. Ведь это сейчас очень важно, актуально и выходит на первый план из-за гибридной по сути агрессии, которая была развязана против нашей страны рядом сопредельных государств. Поэтому существование Союзного государства, ОДКБ - серьезный механизм обеспечения нашей безопасности, белорусской и российской. Считаю, в дальнейшем эти решения будут углубляться, то есть мы увидим динамику в этом вопросе. Думаю, что многое президенты обсудили и неформально, - то, что не попало в публичное поле. И из этого также последуют конкретные решения.

В целом встреча была позитивной, полной взаимопонимания. Многие проблемные вопросы на ней закрылись, например относительно ставок оплаты за энергоносители. То есть в нашем Союзе мы продвигаемся. Конечно, сейчас - до политической стабилизации - не время делать какие-либо громкие заявления, но я уверен, что президенты готовят почву и для дальнейших решений, которые увидим в ближайшие месяцы. Пока же по сочинской встрече мы убедились, что Союз работает, все обязательства стороны подтверждают. И можно вести речь о прогрессе союзного госстроительства в ближайшем будущем.

Какими вы видите основные черты этого прогресса? На что можно рассчитывать народам Беларуси и России?

Алексей Дзермант: По линии президентов и правительства можно прогнозировать реальный прогресс в строительстве Союзного государства, так как сейчас это отвечает интересам двух стран. Кроме того, ситуация показала, что для Беларуси Россия осталась надежным партнером. В условиях, когда наши западные соседи будут вводить те или иные санкции, странам Союзного государства стоит стать еще ближе и наконец разрешить вопросы в экономике, которые довлели в последние годы. На мой взгляд, российская сторона к этому готова. Она продемонстрировала это в том числе во время визита в Минск премьер-министра России.

Кстати, по переговорам Александра Лукашенко с Михаилом Мишустиным мы видим, что российская сторона готова идти навстречу по вопросам как экономики, так и логистики. Ведь, скорее всего, необходимо будет менять порты стран Балтии на российские.

Мы видим конструктивные рабочие отношения, и это говорит о том, что все вопросы с Россией, которые нас интересуют, можем закрыть. Естественно, это требует определенных предложений с белорусской стороны. Но если сейчас взаимопонимание достигается легко, то все решится быстро и довольно выгодно. Да, трудности могут возникнуть, но вопрос в том, насколько мы соизмеряем наши возможности с текущей обстановкой. Западная сторона для нас закрывается, поэтому нужно максимально нарастить сотрудничество с Россией. Этот вектор, к которому мы всегда тяготели, необходимо по максимуму отработать. Так, вероятно, интенсифицируется военно-политическое сотрудничество, мы вместе могли бы многое сделать в информационной сфере.

Большинство белорусов поддерживают Союзное государство. То же самое можно сказать о россиянах

Можно ли связать с активизацией белорусско-российских отношений заметное снижение протестной активности, которое наблюдается в Беларуси?

Алексей Дзермант: Безусловно, те сигналы в плане силовой поддержки, которые Россия послала белорусской власти, остудили многие горячие головы как вне нашей страны, так и внутри ее. Потому как понятно, что Россия не допустила бы дестабилизации, грозящей разрушением белорусского государства или иными печальными последствиями. И на часть протестующих такие сигналы оказывают свое воздействие. Пусть не все пока, но многие начинают рассуждать рационально: а что будет, если их ультиматумы дойдут до своего логического завершения. Поэтому заявление Путина о силовом резерве, конечно же, было поддержкой Минску. И это многих охладило, а возможные планы эскалации на митингах были отставлены. Конечно же, очень важно и ощущение тыла для белорусского государства и его силовиков. Они исполняют свою тяжелую работу в непростое время, и им для поднятия морального и психологического духа важно ощущать поддержку извне, со стороны России.

Касаясь в ходе сочинской встречи вопросов экономического взаимодействия, Александр Лукашенко привел красноречивый пример: 10 миллионов россиян трудятся на предприятиях, так или иначе завязанных на кооперации с белорусскими партнерами: "Если в среднем четыре человека в семье, то 40 миллионов россиян. То есть кооперация теснейшая". Ваш прогноз развития Союзного государства?

Алексей Дзермант: В ближайшие месяцы усилия в Союзном государстве направят на то, чтобы в Беларуси была стабилизирована политическая обстановка, и чтобы экономически мы не проседали (внутрибелорусские протесты серьезно ударили по экономике). Второе - по мере стабилизации будем возвращаться к обсуждению дальнейших реальных перспектив развития Союзного государства в плане более тесного сближения экономик. По сути, это уже отражено в "дорожных картах", их нужно подписать. А в дальнейшем - выход на новые формы взаимодействия, будь то политического или социогуманитарного: сближение систем образования, научной подготовки и т.д. Думаю, все это будет прорабатываться. И мы увидим новые шаги, даже совершенно неожиданные, по прогрессу в рамках союзного госстроительства.

Если же представить, что Союзное государство вдруг перестанет существовать, то обе страны сильно проиграют. Беларусь и белорусы лишатся очень многого: основных рынков, "зонтика" безопасности, возможности работать в России. А для России это была бы серьезная брешь в безопасности, утрата экономического партнера. Союз взаимовыгоден. Конечно, Беларусь как менее масштабный экономический игрок потеряет больше, но и Россия тоже не заинтересована в разрушении объединения. Большинство белорусов поддерживают Союзное государство. То же самое можно сказать и о россиянах. Это проявляется и в отношении к белорусам, которых в России считают братским народом, и в обоюдном стремлении поддерживать, развивать наш Союз.