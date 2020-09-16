Продажу алкоголя в новогодние праздники предложили ограничить

Продавать алкоголь в дни новогодних каникул только с 14.00 до 18.00 часов предлагает член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Соответствующее обращение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, с документом ознакомились в RT.

"Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00), - пишет в своем обращении Султан Хамзаев. - Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период".

По данным "Трезвой России", смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни увеличивается практически в два раза. Решить эту проблему, считает Хамзаев, можно с помощью ужесточения правил продажи алкогольной продукции в новогодние дни.

Ранее "Трезвая Россия" предлагала разрешить торговлю алкоголем только в специализированных магазинах, расположенных вне населенных пунктов. А замглавы Минздрава Олег Салагай высказал идею поднять минимальный возраст продажи крепкого спиртного до 21 года.