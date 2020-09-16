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16.09.2020 07:40
Рубрика: В мире

Против Болтона возбуждено уголовное дело за раскрытие секретов о Трампе

Текст: Максим Макарычев
Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон находится под следствием из-за возможного раскрытия секретной информации в своих мемуарах о работе в Белом доме. Министерство юстиции США возбудило уголовное дело после того, как не сумело воспрепятствовать выпуску его книги "Комната, где это случилось". Болтон, который работал советником президента Трампа по нацбезопасности в 2018-2019 годах, отвергает все обвинения в свой адрес.
Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: AFP/Logan Cyrus Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: AFP/Logan Cyrus
Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: AFP/Logan Cyrus

По информации ВВС, дело будет сосредоточено на проверке утверждений Джона Болтона о том, что его рукопись прошла предварительную проверку экспертов по национальной безопасности. Стало известно, что большое жюри, созванное министерством юстиции, уже официально направило повестки в суд издательской компании Simon&Schuster, выпустившей книгу, и агентству Javelin Agency, которое представляет интересы Болтона.

Фото: REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
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Ранее, во время подготовки издания к печати, Трамп дал понять, что хочет привлечь к ответственности своего бывшего помощника, назвав его "крайне некомпетентным человеком" и "клеветником". Всего за несколько дней до публикации книги президент заявил, что мемуары "состоят из лжи и вымышленных историй". "Многие из нелепых заявлений, которые он приписывает мне, никогда не были сделаны, это чистая выдумка. Просто пытается мне отомстить за то, что я уволил его, как больного щенка!" - написал Трамп в Twitter.

Со своей стороны, адвокат Болтона Чарльз Купер сообщил, что его подзащитный категорически отвергает любые утверждения о том, что он действовал ненадлежащим образом. По мнению экспертов, Болтона трудно будет привлечь к судебной ответственности, в силу того, что многие из утверждений автора основаны не на секретных документах, а на частных беседах, и их невозможно проверить. Вместе с тем, как отмечают специалисты, решительный настрой в Белом доме и развитие событий свидетельствуют о том, что Болтон может столкнуться с гораздо более серьезными юридическими проблемами, чем простой судебный процесс.

По информации Politico, судья, который ранее рассматривал иск министерства юстиции о запрещении публикации книги, сказал, что Болтон, с большой долей вероятности, сознательно нарушил подписанные им соглашения о неразглашении секретных сведений и может столкнуться с реальным уголовным наказанием. Кроме того, при негативном для него раскладе от Болтона могут потребовать вернуть все доходы, уже полученные за публикацию мемуаров, которые исчисляются семизначными цифрами.

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Напомним, в своей книге бывший советник Трампа показывает президента, не знающим геополитических фактов, человеком, чьи решения продиктованы желанием переизбрания на второй срок. Белый дом, отмечают источники, больше всего возмутили несколько утверждений автора. В частности, о том, что президент Трамп якобы обратился за помощью к президенту Китая Си Цзиньпину, чтобы выиграть голосование в 2020 году, подчеркнув "важность труда фермеров и необходимость увеличения китайских закупок сои и пшеницы". Болтон также написал, что Трамп был готов помочь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в деле, касающемся турецкой компании. Автор упоминает то, что американский лидер не знал о наличии у Великобритании статуса ядерной державы, и однажды спросил своего старшего помощника, является ли Финляндия частью России.

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