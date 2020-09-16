Путин поздравил Сугу с избранием премьер-министром Японии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Есихидэ Суге по случаю его избрания премьер-министром Японии.

Российский лидер отметил высокий авторитет и богатый политический опыт Суги. "За последнее время, в том числе благодаря усилиям вашего предшественника Синдзо Абэ, удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами", - констатировал он.

Путин подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. "Это, несомненно, отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", - считает президент РФ.