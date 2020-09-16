Из-за тверского актера эвакуировали вокзал в Петербурге

Актер Тверского драмтеатра Тарас Кузьмин остановил работу Московского вокзала Санкт-Петербурга. Об этом артист рассказал в соцсетях.

По словам мужчины, его супруга купила в подарок сыну в сувенирной лавке брелоки в виде пуль и "оболочку старой откопанной гранаты". Но когда он проходил с вещами через интроскоп на вокзале, эти предметы "высветились" и у охранников появились вопросы.

- Охранник вызвал начальника охраны, тот полицию, полиция оперуполномоченных, те ОМОН, взрывников, собак, - рассказал Тарас Кузьмин.

Входы в вокзал были перекрыты. К нормальной работе железнодорожный узел вернулся лишь через три часа - после того, как на место приехала жена актера с чеками на приобретенный товар.

Впрочем, трехчасовое опоздание на поезд может оказаться не самым тяжелым последствием инцидента.

- Нас предупредили, что история не закончена и, возможно, еще вызовут, после экспертизы изъятых у нас опасных сувениров, - сказал Кузьмин, посоветовав своим подписчикам не покупать детям оружие.