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16.09.2020 13:10
Рубрика: Происшествия

Названа причина крушения поезда под Липецком

Текст: Антон Валагин (Липецк)

Сотрудники Московского межрегионального управления СКР на транспорте начали проверку по поводу схода с рельсов восьми вагонов груженого металлоломом товарного поезда на станции Грязи-Орловские в Липецкой области.

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- По предварительным данным, причиной аварии стали противоправные действия третьего лица, совершавшего хищение лома черных металлов путем сброса его на насыпь, - рассказали в ведомстве.

Напомним, вагоны сошли с рельсов в 4.12. Никто не пострадал, но авария перекрыла движение по станции и вызвала задержку ряда пассажирских поездов. Для оптимизации трафика организована движение составов в обход Грязей, на станции работают восстановительные поезда из Ельца и Кочетовки.

На месте происшествия также находятся следователи - они с помощью специальной аппаратуры осматривают подвижной состав, опрашивают локомотивную бригаду и очевидцев.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область

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