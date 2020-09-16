Названа причина крушения поезда под Липецком

Сотрудники Московского межрегионального управления СКР на транспорте начали проверку по поводу схода с рельсов восьми вагонов груженого металлоломом товарного поезда на станции Грязи-Орловские в Липецкой области.

- По предварительным данным, причиной аварии стали противоправные действия третьего лица, совершавшего хищение лома черных металлов путем сброса его на насыпь, - рассказали в ведомстве.

Напомним, вагоны сошли с рельсов в 4.12. Никто не пострадал, но авария перекрыла движение по станции и вызвала задержку ряда пассажирских поездов. Для оптимизации трафика организована движение составов в обход Грязей, на станции работают восстановительные поезда из Ельца и Кочетовки.

На месте происшествия также находятся следователи - они с помощью специальной аппаратуры осматривают подвижной состав, опрашивают локомотивную бригаду и очевидцев.