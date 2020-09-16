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16.09.2020 12:38
Рубрика: Дороги

Названы самые аварийные трассы Москвы

Текст: Ирина Огилько

Чаще всего летом дорожно-транспортные происшествия происходили на крупных магистралях. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы, среди лидеров по числу аварий - МКАД, Варшавское, Калужское и Ленинградское шоссе.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Автомобилисты стали чаще пользоваться платными дорогами

Много аварий было на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов.

Всего за лето со столичных дорог эвакуаторы "Московского паркинга" перевезли 343 легковых и 97 разбитых грузовых автомобиля. С последними работали специальные большегрузные эвакуаторы.