Названы самые аварийные трассы Москвы

Чаще всего летом дорожно-транспортные происшествия происходили на крупных магистралях. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы, среди лидеров по числу аварий - МКАД, Варшавское, Калужское и Ленинградское шоссе.

Много аварий было на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов.

Всего за лето со столичных дорог эвакуаторы "Московского паркинга" перевезли 343 легковых и 97 разбитых грузовых автомобиля. С последними работали специальные большегрузные эвакуаторы.