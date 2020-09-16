Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы

Высокую оценку дал произошедшим в Москве изменениям французский государственный деятель, экс-президент Франции Николя Саркози в Париже в ходе городского форума MIPIM-2020. По его словам, российской столице удалось сохранить историческое наследие и стать при этом одним из самых современных городов Европейского континента.

"Город мира, который больше всего меня впечатлил своей способностью меняться? Это Москва! - сказал Саркози. - Я приезжаю в Москву два-три раза в год уже много лет. Все, кто знает Россию, кто был в Москве, поймут меня: я удивляюсь тому, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов Европейского континента. Это исключительно! Я не говорю только о строительстве нового метро. Они нас обогнали".

Напомним, "РГ" уже сообщала, что Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве стал победителем престижной премии MIPIM Awards в номинации "Лучший объект культуры и спорта". Всемирно известная премия MIPIM Awards, учрежденная в 1991 году, отмечает самые выдающиеся и реализованные проекты, завершенные или еще не построенные, по всему миру.