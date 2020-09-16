В Москве объявлен "желтый" уровень опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве и Подмосковье 17 и 18 сентября прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с. Предупреждение действует до 21:00 18 сентября.

По данным синоптиков, 17 сентября в Москве будет довольно тепло: воздух прогреется до 20-22 градусов. В пятницу же вновь похолодает. Столицу, о чем ранее сообщал центр погоды "Фобос", накроет "пузырь" полярного холода. Из-за этого даже в дневные часы ожидается всего +6…+11. Такая температура воздуха характерна для начала октября.