В Москве закроют проезд через Театральную аллею

Изменится схема движения транспорта в районе станции метро "Динамо". Работы будут проведены в рамках создания здесь современного комфортного общественного пространства. Об этом сообщал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как сообщил заммэра, проектом комплексного благоустройства территории возле стадиона и станций метро "Динамо" и "Петровский парк" предусмотрено изменение схемы организации дорожного движения: появятся два новых светофора и будет закрыт сквозной проезд через Театральную аллею. Попасть с Ленинградского проспекта на Петровско-Разумовскую аллею можно будет через Милицейский переулок.

Отметим, что в настоящее время возле спортивного комплекса продолжается благоустройство территории. Общая площадь обновляемой территории составляет 17 тысяч квадратных метров. Благодаря работам пешеходный маршрут от метро "Петровский парк" до стадиона станет удобнее.

Как рассказал Бирюков, запланирована замена асфальтобетонного покрытия дороги, тротуары и площадки выложат гранитной плиткой, установят пешеходные ограждения.

"Изменится и освещение территории - оно станет ярче и будет потреблять меньше энергии. Для этого специалисты заменят 25 фонарей на новые энергосберегающие и дополнительно установят 26 опор освещения", - рассказал заммэра.

Завершить все работы планируют к середине октября.