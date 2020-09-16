Владислав Шапша вступил в должность главы Калужской области

В Калуге состоялась инаугурация избранного губернатора области Владислава Шапши. За него проголосовали 71,2 процента избирателей, участвовавших в голосовании. Церемония инаугурации транслировалась в прямом эфире.

Вступая в должность, Владислав Шапша поклялся соблюдать Конституцию РФ, Устав региона, а также "честно и добросовестно служить во имя благополучия и процветания России и Калужской области".

Поздравляя главу региона с избранием и вступлением в должность, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев отметил, что в регионе созданы условия для выполнения задач, поставленных главой государства по развитию страны и улучшению жизни граждан.

- Наследство достойное, но впереди у новой команды еще больше важных и сложных задач, - подчеркнул Щеголев.

В числе основных проблем, которые предстоит решить, полпред президента РФ назвал демографию, увеличение рождаемости, а также обратил внимание на вопросы строительства жилья. И здесь главное, как он подчеркнул, защитить самых незащищенных - детей, оставшихся без попечения родителей. Не менее остро стоит проблема обманутых дольщиков.

Игорь Щеголев отметил, что у Калужской области хорошие показатели по работе с инвесторами. Более того, в плане по привлечению инвестиций 150 проектов, до 2024 года это позволит привлечь в регион более 400 миллиардов рублей, создать почти десять тысяч новых рабочих мест.

Напомним, в феврале этого года экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку, объяснив этот шаг необходимостью обновления власти в регионе. Претендентов на губернаторское кресло было шестеро: Александр Абросимов от Коммунистической партии социальной справедливости, Елена Ефанова от "Партии роста", Надежда Ефремова от "Справедливой России", Степан Опарышев - от ЛДПР, временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Шапша, выдвинутый единороссами, и Николай Яшкин от КПРФ. Владислав Шапша одержал убедительную победу.

Досье "РГ"

Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в городе Обнинске Калужской области. После школы окончил Обнинский институт атомной энергетики, получив квалификацию инженера-математика по специальности "Прикладная математика". В 2003 году с отличием закончил Государственный университет управления по специальности "государственное и муниципальное управление". С 1995 по 1997 годы проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации в городе Североморск. Офицер запаса. С 1997 по 2002 годы работал в Обнинском городском центре занятости. С 2002 по 2004 год - консультант заместителя губернатора Калужской области. С 2004 по 2006 годы работал исполнительным директором калужской областной газеты "Знамя". С 2006 года работал управляющим делами, а затем - заместителем главы администрации города. С 18 сентября 2015 года исполнял полномочия главы администрации города Обнинска, 13 февраля 2020 года назначен и.о. губернатора Калужской области. Увлекается трекингом. Женат, воспитывает сына.