БЕЛАЗ поставил два 130-тонных самосвала в Кировскую область

Реализация крупного инвестиционного проекта по развитию рудно-сырьевой базы Союзного государства на Кольском полуострове реализуется с участием и новейшей белорусской карьерной техники. Об этом свидетельствуют и очередные поставки на крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья - Восточный рудник Кировского филиала АО "Апатит" - 130-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131.

Белорусская техника успешно зарекомендовала себя в карьерах этого горного массива на полуострове еще в прошлом столетии, когда в Хибинах только приступали к разработке апатит-нефелиновых месторождений.

Кстати, на Восточном руднике в Мурманской области сейчас трудятся шесть 180-тонников и шестнадцать 130-тонников белорусского автопрома. "Для эффективной реализации программы проекта в прошлом году было заключено соглашение о сотрудничестве Кировского филиала АО "Апатит" с ОАО "БЕЛАЗ", предусматривающее поставку в Хибины не менее 50 карьерных самосвалов в течение трех лет", - пояснили на предприятии.

На новых высокотехнологичных тяжеловесах, уточнили создатели машин, установлено яркое диодное освещение, есть система безопасного приближения к препятствию. Кроме того, новинки оснащены камерами кругового обзора, которые помогают водителям при выполнении маневров. Среди плюсов белорусских изделий специалисты "Апатита" называют качественную электронику и аппаратуру для более комфортной работы.

Надежность продукции холдинга "БЕЛАЗ" подтверждена эксплуатацией карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей промышленности во многих странах. Как уже сообщал "СОЮЗ", белорусы производят и самый крупный в мире карьерный гигант грузоподъемностью 450 тонн.