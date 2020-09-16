Цифровой двойник дороги создан в Оренбургской области - искусственный интеллект (ИИ) проанализировал почти 3 тысячи километров дорог в регионе и выявил наиболее опасные с точки зрения ДТП участки, на ремонте и благоустройстве которых теперь предстоит сосредоточиться властям. Система, разработанная компанией "Глонасс-БДД" (СП "Ростеха" и "Глонасса"), дает рекомендации о том, как улучшить каждый конкретный участок дороги, и оценивает эффект работы.

Информацию для "цифрового двойника" собирают с видеорегистраторов автомобилей "Глонасс-БДД" и загружают в математическую модель. ИИ анализирует ее, учитывая ширину дорожного полотна и количество полос, места расположения дорожных знаков и светофоров. Программа сопоставляет полученные результаты с российскими и международными нормативами безопасности, присваивает каждому участку дороги свой рейтинг и дает рекомендации по его улучшению, рассказали в пресс-службе "Ростеха".

Однако далеко не всегда причиной ДТП становится состояние дороги, обращает внимание пресс-секретарь "Глонасс" Ярослав Федосеев. Без сбора данных с транспортных средств полной картины не будет. Этой задаче посвящена телематическая платформа "Автодата" в рамках НТИ "Автонет". В ней аккумулируются данные как с объектов дорожной инфраструктуры, так и с автомобилей. Второй этап запуска платформы планируется завершить до конца сентября, напомнил Федосеев.

В "Ростехе" уточнили, что система "Глонасс-БДД" анализирует не только расположение и качество дорожных объектов, но также и информацию о местах ДТП, интенсивности движения и погодных условиях в момент происшествия. Это позволяет точнее определять причину ДТП.

В нацпрограмме "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено, что к 2024 году количество аварийно-опасных участков дороги должно снизиться в два раза по сравнению с 2017 годом. Однако в минтрансе сообщили, что инициатива "Ростеха" и "Глонасса" не относится к соответствующему федеральному проекту.

"Решение не является частью нацпроекта, но способствует достижению поставленных в нем целей", - сказали в пресс-службе "Ростеха". В перспективе систему можно масштабировать на всю страну, многое зависит от готовности региональных властей взять на себя роль модератора пилотного проекта и организовать межведомственный сбор информации для оценки безопасности дорог. Сейчас "Глонасс-БДД" обсуждает это с несколькими регионами.