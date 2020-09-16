Омский кадетский корпус получит прописку в новом месте. Специально для него возведут современный комплекс. Об этом на ведомственном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Власти заверили омичей, что старое здание корпуса не будет продано в частные руки. Фото: Евгений Кармаев

Предполагаемая территория строительства, которое должно завершиться в 2021 году, - район бывших пороховых складов на улице Красный Пахарь. В проекте нового комплекса, рассчитанного на 620 человек, предусмотрены подземные переходы между корпусами, хоккейный и теннисный корты, ледовый дворец, бассейн. Подобные сооружения введены в Мурманске и Кемерове.

- Уже в 2021 году ребята смогут поступить сюда в пятый, шестой и седьмой классы, - сообщил первый замглавы министерства региональной безопасности Геннадий Привалов. - В 2022-м начнется прием с восьмого по одиннадцатый классы.

Напомним: в этом году по причине аварийности здания, где располагался Омский кадетский корпус, прием был отменен. Ребята седьмых-восьмых и десятых классов сейчас продолжают обучение в Кемеровском президентском кадетском училище, а курсанты девятых и одиннадцатых классов - в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе. В новом учебном году кадеты смогут вернуться в Омск.

Справка "РГ"

Омский кадетский военный корпус ведет начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Изначально сюда принимали детей, оставшихся без отцов, погибших на полях сражений, сирот. Из стен корпуса вышло 152 Георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, пять полных кавалеров ордена Славы, восемь Героев России, три кавалера трех орденов Мужества, один маршал артиллерии, а также 305 генералов. Здание Омского кадетского корпуса является объектом культурного наследия.