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16.09.2020 08:29
Рубрика: Власть

Пока стены не рухнули

Снесут ли наконец аварийный барак в Кузбассе?
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 208(8262)
У жильцов старого муниципального барака по улице Байдукова, 7 в городе Осинники, о котором неоднократно писала "РГ" (в последний раз - 29.07.2020, "Житье-бытье на подпорках"), появилась надежда на переезд. Правительство РФ выделило Фонду содействия реформированию ЖКХ пятьдесят миллиардов рублей на досрочное расселение свыше миллиона аварийных квадратных метров. В том числе признанных таковыми позже 2017 года.

Барак на Байдукова в списки домов, которые должны быть снесены по действующей госпрограмме до 1 сентября 2025-го, не попал, несмотря на ужасное состояние. Администрация города постановила расселить его до конца 2025-го, по мере поступления финансирования. Однако средств, как и свободных жилых помещений, у муниципалитета нет. Тем временем состояние дома, потолок которого держится на подпорках, ухудшается, и жильцы рискуют оказаться под завалами.

- В мэрии нам недавно заявили: "А где вы раньше были, почему не беспокоились о включении дома в программу сноса?", - рассказал "РГ" жилец барака Евгений Ковалев. - Но мы, хоть у нас и муниципальное жилье, с 2004 года бьем тревогу. Вернее, бьемся в глухую стену.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Барак включили в списки аварийных лишь в 2018-м, когда в ситуацию вмешались активисты областного отделения Общероссийского народного фронта. И вот теперь такие дома при условии софинансирования регионами предполагается расселить до 1 июля 2022-го. По мнению члена Центрального штаба ОНФ, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды и модератора тематической площадки "Жилье и городская среда" Светланы Калининой, дополнительные федеральные деньги очень помогут муниципалитетам.

- Совместно с прокуратурой общественникам удалось вывести из программы капремонта и признать аварийными огромное количество домов, но в регионах денег на переселение нет, поэтому даже решение суда не очень помогало гражданам, - подчеркнула эксперт.

При этом кузбасское отделение ОНФ также предложит прокуратуре проверить, как в муниципалитетах содержат предназначенное для временного размещения обитателей развалюх маневренное жилье. Почему люди отказываются туда переезжать?

Кстати, в Кузбассе, по данным областного правительства, в этом году новым жильем обеспечат более 2 800 обитателей аварийных домов. В целом же по Сибири жилищные условия уже улучшило двенадцать тысяч человек (расселено 212 тысяч "квадратов").

Целевые показатели выполнены в Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Но, как отметил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, аварийного жилищного фонда в округе так много, что необходимо увеличивать объемы расселения. И при этом уделять особое внимание качеству предоставляемого жилья.

Тем временем

Именно жилищные вопросы чаще всего поступают от граждан на традиционную прямую линию президента России. Чтобы упорядочить работу с потоком обращений, привлечь к решению проблем не только органы власти, но и некоммерческие организации, в 34 многофункциональных центрах Кузбасса открылось 85 окон "ОНФ. Помощь". Вопросы в окнах принимают в устной и письменной форме или с помощью мобильного приложения, доступного в сервисах Google Play и App Store.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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