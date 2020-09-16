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16.09.2020 10:47
Рубрика: Общество

В двух из трех хранилищ топлива в Норильске нашли опасные аномалии

Текст: Надежда Столярчук

Геофизики обследовали сейсмо-акустическим приемником оставшиеся в Норильске хранилища топлива и в двух из них обнаружили опасные аномалии, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Сибирского отделения Российской академии наук Валентина Пармона.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Как объяснили ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН, с помощью специального датчика они обследовали стенки цистерны и замерили частотно-амплитудную картину конструкции. При этом сейсмо-акустический приемник позволяет увидеть важные детали: слишком тонкие стенки, слой ржавчины или плохо закрепленные детали.

- Очень важными были геофизические исследования амплитуды стоячих волн по шумам четвертого, третьего и второго хранилища, пятое, к сожалению, было демонтировано. Видно, что в двух хранилищах тоже есть аномалии, которые вызывают большие опасения, - сказал Валентин Пармон.

По его словам, у ученых уже есть достаточно аргументированная гипотеза относительно того, что произошло с хранилищем, однако ее озвучат вместе с окончательными выводами.

Напомним, в мае 2020 года из резервуара, находящегося в 12 километрах от Центрального района города Норильска на территории производственной площадки ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", вследствие аварийной разгерметизации произошел разлив более 21 тысячи тонн дизельного топлива. В результате нефтепродукты загрязнили сразу несколько крупных водоемов и значительные площади земель.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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