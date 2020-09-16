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16.09.2020 11:28
Рубрика: Происшествия

Девять человек пострадали в Нальчике в ДТП с маршруткой

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба УГИБДД по КБР Фото: Пресс-служба УГИБДД по КБР
Фото: Пресс-служба УГИБДД по КБР

В столице Кабардино-Балкарии в среду утром в результате ДТП перевернулась пассажирская "ГАЗель". Пострадали девять человек, в том числе 11-летний ребенок. Как сообщили в республиканском УГИБДД, маршрутка на перекрестке столкнулась с легковым автомобилем под управлением 41-летней женщины.

Фото: Первый отдел ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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- Сегодня около 7 часов 44 минут в городе Нальчик на пересечении улиц Чернышевского и Кешокова произошло столкновение автомашин Renault и пассажирской "ГАЗели" под управлением 56-летнего мужчины, - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали в Минздраве КБР, в после ДТП в Республиканскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести доставили девять человек, среди них семь женщин и ребенок. Один человек получил черепно-мозговую травму и переломы и сейчас находится в тяжелом состоянии. Остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия сейчас работает оперативная группа, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, чтобы установить степень вины водителей. По предварительным данным, легковушка могла не пропустить маршрутку на перекрестке. Светофор здесь включается только в 8 часов утра, а на ночь преимущество в движении определяется по главной дороге, по которой двигалась "ГАЗель".

В понедельник, 14 сентября, в пригороде Нальчика также в ДТП с пассажирским микроавтобусом пострадали восемь человек. Как сообщалось ранее, причиной стало столкновение с легковым автомобилем.

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