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16.09.2020 10:11
Рубрика: Власть

Кадыров прокомментировал инцидент со святым источником

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал видео с мытьем ног в православном источнике в Калиниграде. Видео этого инцидента ранее появилось в Сети.

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Политик заявил, что молодые люди, которые оскверняют источник, не являются выходцами из Чечни. "Как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения", - написал он в своем Telegram-канале

Он также добавил, что такой поступок нельзя ассоциировать с национальностью, так как человек, его совершивший, действует "не в рамках интереса народа". "Это просто отдельно взятая личность", - заявил глава ЧР.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором пятеро мужчин моют ноги в святом источнике у Кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божьей матери в Калиниграде. Эта запись вызвала волну возмущенных комментариев. А позже один из участников инцидента выложил видео с извинениями.

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