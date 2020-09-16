Кадыров прокомментировал инцидент со святым источником

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал видео с мытьем ног в православном источнике в Калиниграде. Видео этого инцидента ранее появилось в Сети.

Политик заявил, что молодые люди, которые оскверняют источник, не являются выходцами из Чечни. "Как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения", - написал он в своем Telegram-канале

Он также добавил, что такой поступок нельзя ассоциировать с национальностью, так как человек, его совершивший, действует "не в рамках интереса народа". "Это просто отдельно взятая личность", - заявил глава ЧР.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором пятеро мужчин моют ноги в святом источнике у Кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божьей матери в Калиниграде. Эта запись вызвала волну возмущенных комментариев. А позже один из участников инцидента выложил видео с извинениями.