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16.09.2020 18:41
Рубрика: Происшествия

Глава центра мусульман извинился из-за мывших ноги святой водой

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок пяти молодых людей, которые помыли обувь в часовне в честь иконы Божией Матери при Кафедральном соборе Христа спасителя. Он пообещал провести работу, чтобы впредь подобное не повторилось.

Видеообращение Ахмеджана Кадимагомедова опубликовано на YouTube. По его словам, святыню осквернили солдаты, проходящие срочную службу.

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Председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов, который также обратился к жителям региона, предположил, что в основе поступка военнослужащих лежит невежество. Он принес извинения от лица всех мусульманских национально-культурных автономий.

- Призываю всех проявлять благоразумие и сдержанность, - подчеркнул Шукурбек Мирзаджанов. - Эта ситуация будет детально разобрана.

Видео, на котором пятеро мужчин моют ноги в святом источнике в центре Калининграда, выложили в интернет сами участники "акции". Запись вызвала множество возмущенных комментариев. Позже один из молодых людей выложил видео с извинениями.

В Калининградской епархии выразили надежду, что и другие участники инцидента принесут покаяние публично. В епархии добавили, что правоохранительные органы быстро отреагировали на случившееся и сейчас проводят соответствующие процессуальные мероприятия.

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