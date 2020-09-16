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16.09.2020 17:20
Рубрика: Происшествия

Держитесь крепче!

На Петербург обрушились штормы
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 208(8262)
Первый шторм в этом сезоне принес Петербургу свыше 600 поваленных деревьев, сломанные столбы ЛЭП, рухнувшие рекламные щиты, поврежденные инсталляции. И это только начало, непогода в город приходит каждую осень.

Стихия бушевала четверо суток почти непрерывно: по данным городского управления МЧС, скорость ветра достигала 24 метров в секунду. Раньше в такие дни Нева неминуемо выходила из берегов. Сейчас из-за угрозы наводнения закрыли кронштадтскую дамбу.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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11 сентября два человека получили травмы: на Кондратьевском проспекте на рабочего стройки рухнул автокран (чтобы достать пострадавшего, пришлось задействовать экскаватор), а с проспекта Солидарности в больницу увезли женщину, на которую упала торговая палатка. По двумстам адресам были повреждены линии электропередачи.

Сильный ветер ломал арматуру и сносил дорожные знаки. В Приморском районе упавший столб со знаком буквально пронзил проезжавший мимо автобус с пассажирами. К счастью, никто не пострадал.

Во всех районах ветер валил деревья. Масштабы для города беспрецедентны.

Так, в комитете по благоустройству сообщают о 562 рухнувших деревьях, но это ведомство отвечает лишь за скверы и центральные улицы. Между тем только во дворах Калининского района упало 72 дерева, в Московском районе - 51.

Из-за последствий стихии город лишился уникальных деревьев. Например, повален вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Непосредственно в Михайловском саду ветер уничтожил три дерева, еще два - на Кленовой аллее. В Летнем саду упало два дерева. Петровский дуб, которому более 300 лет, выстоял.

В Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове сообщают о 20 сломанных деревьях, причем три из них - с историей. В частности, повален 160-летний дуб высотой 24 метра, его обхват ствола составлял 111 сантиметров. Не пощадила стихия 26-метровый дуб, которому примерно 150 лет, и 90-летнюю липу.

Фото: iStock
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Климат в Петербурге и так не прибавляет деревьям устойчивости, из-за влажности корневая система нередко подгнивает. А ЦПКиО расположен на острове, так что влажность здесь еще выше.

Теперь властям нужно поскорее устранить последствия непогоды. А это не так-то просто. Только один гигантский тополь, который рухнул в Александровском парке, распиливали больше пяти суток. Завершить уборку города от поваленных деревьев в Смольном обещают к 18 сентября.

Не повезло и арт-объектам. Так, возле "Манежа" была повреждена инсталляция "Тридцать три знака", посвященная кириллическому алфавиту.

Пока прогноз неблагоприятный, спасательные и коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Специалисты не исключают, что стихия вернется.

Прямая речь

Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос":

- Неблагоприятные погодные явления, с которыми столкнулся Петербург, обусловлены прохождением северо-атлантических циклонов и их холодных атмосферных фронтов. До 24-25 сентября через Петербург пройдут еще несколько циклонических вихрей. По прогнозам на данный момент, первый из них ожидается 17 сентября. Возможны сильные порывы ветра, не исключено падение рекламных щитов и больных деревьев, но ожидать сильного подъема воды в Неве не стоит, поскольку к наводнениям приводит западный ветер, а в этот раз он будет дуть с севера.

А вот в понедельник, 21 сентября, Петербург снова окажется во власти непогоды, на сей раз к сильным порывам западного ветра может добавиться и повышение уровня воды в Неве.

На заметку

Информация об упавших деревьях круглосуточно принимается дежурной службой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга по телефону (812) 314-60-13.

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