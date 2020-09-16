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16.09.2020 17:35
Рубрика: Происшествия

В Заполярье после обрушения памятника возбудили дело о вандализме

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Выяснением причин обрушения памятника советским подводникам в поселке Лиинахамари Печенгского района Мурманской области займется полиция. ОМВД России по Печенгскому району возбудило уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм".
Фото: Центр развития городской среды Томской области
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Обстоятельства совершения преступления и виновные лица устанавливаются. Прокуратура Печенгского района признала это решение законным, сообщили в надзорных органах. Расследование находится на контроле районной прокуратуры. Также проверка обстоятельств происшествия проводится прокуратурой, которая намерена выяснить, как обеспечивалась сохранность памятника.

Как стало известно "РГ", мемориал находится на территории земельного участка, которым владеет предприятие, зарегистрированное на Кипре. Остальная территория Лиинахамари, где ранее базировалась 42-я бригада подводных лодок, подведомственна Минобороны. Владелец участка не предпринял никаких мер по сохранению объекта культуры.

- Памятник расположен на сопке, внутри которой в годы войны немецкими войсками был оборудован бункер, - рассказал корреспонденту "РГ" писатель и краевед, один из основателей поискового движения Мурманской области Михаил Орешета. - Владельцу участка мы предлагали обустроить в бункере экспозицию, но не смогли найти с ним общего языка.

Местные жители предполагают, что обрушение произошло не случайно - на мемориале были обнаружены следы капронового троса. По мнению Михаила Орешеты, памятнику кто-то "помог" упасть, поскольку рухнуть таким образом самопроизвольно он не мог.

Каменный монумент, установленный в Лиинахамари в 1972 году, представлял собой комплекс из рубки подводной лодки, 8-метровой колонны, на которой изображен барельеф командира лодки у перископа. Вершину колонны украшал орден Красного Знамени, завершал композицию еще один тематический барельеф подводников. Он был установлен на сопке, к которой вела деревянная лестница. 14 сентября памятник рухнул прямо на нее.

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