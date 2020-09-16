Астрахань отметит 180-летие Чайковского большим музыкальном марафоном

Астраханский театр Оперы и Балета совместно с Российским фондом культуры и Минкультуры РФ подготовил грандиозную программу "Великое наследие музыкального гения. П.И. Чайковский - 180 лет со дня рождения".

Главным событием недели Чайковского станет концерт, в котором примут участие не только артисты, хор и симфонический оркестр Астраханского театра оперы и балета, но и приглашенные звезды: примадонна Мариинского театра Наталья Евстафьева, Александр Краснов, пианист Петр Лаул, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, премьер Большого театра Руслан Скворцов, балерина Мариинского театра Мария Хорева и английский "принц" русской сцены, артист Мариинского театра - Ксандер Париш. За режиссерский пульт встанет художественный руководитель и главный дирижер Астраханского театра Валерий Воронин. Концерт пройдет 20 сентября.

Ярким аккордом станет выступление солистов оперы 24 сентября на открытии выставки, посвященной великому композитору в арт-пространстве "Аркадия". Экспозиция подготовлена совместно с Театральный музеем им. А.А. Бахрушина. А 26 сентября гостей праздника ждет костюмированный ретро-бал.

Помимо концертов гостей и участников праздника ждут творческие встречи с приглашенными солистами и круглый стол, на котором педагоги и студенты консерваторий, заслуженные работники культуры обсудят место Чайковского в современном музыкальном мире.

Для самых маленьких участников праздника театр подготовил особые музыкальные программы "Детский альбом Чайковского" и "Времена года".

Завершится праздничная программа 30 сентября концертом "Чайковский и Рахманинов. Тайна русской души" с участием приглашенных музыкантов Дианы Тищенко (скрипка) и дирижёра Мирона Михалидиса.