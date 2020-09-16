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16.09.2020 14:28
Рубрика: Происшествия

В Крыму переквалифицировали дело о смерти диджея из Орска

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

После смерти музыканта Сергея Бабина, тяжелого травмированного в Евпатории 8 сентября, уголовное дело переквалифицировано.

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Теперь оно будет расследоваться по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Изначально дело было возбужденно органами МВД по статье118 УК РФ по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности жителю Орска.

- В связи со вновь открывшимися обстоятельствами следственным отделом по городу Саки уголовное дело переквалифицировано по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, в одном из частных домов курортного поселка Поповка Сакского района произошел бытовой конфликт между двумя компаниями отдыхающих.

- Житель Нижнего Новгорода ударил кулаком по лицу жителя Орска, в результате чего тот упал на землю, ударившись затылком об бетон, - рассказали в пресс-службе. - С травмой головы пострадавший был доставлен в районную больницу, где спустя несколько дней скончался.

Подозреваемый в этом преступлении был задержан. С учетом признания им своей вины, содействия расследованию, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие изучает показания очевидцев конфликта, просматривает записи видеокамер. Проведена первоначальная судебно-медицинская экспертиза и назначен ряд других экспертиз.

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Сергей Бабин выступавший под псевдонимом mr. Basic должен был дать в Крыму четыре выступления. 5 сентября состоялся его концерт на фестивале Z.City, сменившем скандальный фестиваль КаZантип в Поповке.

Во время драки диджей получил тяжелую травму черепа, был доставлен в больницу Евпатории, где скончался через несколько дней, не приходя в сознание. Супруга музыка изложила на телевидении свою версию событий. По ее данным, в холл гостиницы, где отдыхал Бабин с друзьями, внезапно ворвались трое нетрезвых мужчин. После просьбы удалиться они вышли, но тут же разбили стеклянную дверь мини-отеля. Его хозяин распылил двоим из нападавших в лицо перцовых баллончик. Третий человек из этой компании бросил во владельца гостиницы камень, но попал в голову Сергею Бабину.

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