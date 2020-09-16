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16.09.2020 17:13
Рубрика: Происшествия

В Ростове осудили участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону окружной военный суд вынес приговор по делу запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Семь задержанных в Крыму членов ячейки получили от 13 до 19 колонии строгого режима. Еще один обвиняемый признан невиновным и освобожден из под стражи в зале суда.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного окружного военного суда, в 2016-2017 годах жители Бахчисарая - Марлен Асанов, Мемет Белялов и Тимур Ибрагимов - сформировали ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Они завербовали Сервера Зекирьяева, Эрнеса Аметова, Сервера Мустафаев, Сейрана Салиева и Эдема Смаилова.

По данным следствия, обвиняемые занимались пропагандой терроризма, вербовали местных жителей, хранили запрещенную экстремистскую литературу и вели скрытную антиконституционную деятельность, чтобы насильственным путем изменить строй в России. Запрещенную агитацию осужденные вели в мечети и в социальных сетях. Однако их деятельность была пресечена ФСБ.

Суд приговорил Асанова к 19 годам лишения свободы колонии строгого режима. Белялов получил 18 лет, Ибрагимов - 17, Салиев - 16, Мустафаев - 14 , Зекирьяев - и Смаилов - по 13.

Эрнес Аметов признан невиновным и освобожден из зала суда, за ним признано право на реабилитацию.

Справка "РГ"

Экстремистская религиозная организация "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

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