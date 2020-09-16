Выборы губернатора Кубани выиграл действующий глава края Вениамин Кондратьев, набравший более 83 процентов голосов избирателей и значительно опередивший своих четырех соперников. "РГ" попросила экспертов объяснить причины столь убедительной победы и какие задачи теперь стоят перед руководителем одного из крупнейших по численности населения регионов страны.

Когда пять лет назад Вениамин Кондратьев сменил Александра Ткачева на этом посту, то ситуация во внешне успешно развивающейся Кубани была не самой простой. Особенно это касалось госдолга края, приближавшегося к двум сотням миллиардов рублей. А чуть ли не самой кричащей стала проблема обманутых дольщиков: только в краевом центре выявили почти 200 многоквартирных самостроев. Обманутые дольщики сутками выстраивались в пикетах, а массовая застройка Краснодара высотками активно продолжалась, несмотря на явную нехватку детских садов, школ и поликлиник. А в сельских районах агрохолдинги продолжали теснить фермеров.

Теперь все это осталось в прошлом. Сегодня в Краснодаре разрешают строить жилые комплексы только при условии наличия возле них социальной инфраструктуры, запрещена точечная застройка, ограничена высотность зданий, а для долгостроев, в которые участники вложили собственные средства, найдены инвесторы. Все это и многое другое, по мнению политиков и экспертов, стало слагаемым губернаторской победы. "Народ оценил деятельность Вениамина Кондратьева, которая была связана не только с развитием Краснодара, но и всего края, - считает член Общественной палаты РФ Владимир Коробчак. - Выполнялась программа социальной защиты населения, развивался малый бизнес, а также создавались новые дороги и другая инфраструктура, то есть люди голосовали за конкретные дела".

По мнению депутата Госдумы Ивана Демченко, избраться на новый срок Кондратьеву позволили грамотные действия его команды, особенно в сфере экономики. "Уменьшился госдолг, расходы на соцсферу выросли до 221,5 миллиарда рублей, более 350 крестьянско-фермерских хозяйств получили грантовую поддержку", - перечислил он слагаемые победы.

Директор Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев считает, что для губернатора теперь очень важно продолжать вести свою команду прежним курсом.

Избраться на новый срок Вениамину Кондратьеву позволили грамотные действия его команды, особенно в сфере экономики

- Очень важна поддержка местных производителей, прежде всего фермеров, - убежден он. - Ее результаты мы видим на полках магазинов. Сколько сыроварен открылось на Кубани только за последние пару лет! Появились небольшие частные винодельни, выпускающие элитные вина мирового класса. Это европейский опыт, и хорошо, что он находит поддержку на Кубани. За последние пять лет регион очень продвинулся в этом плане. Если прежде власть не скрывала стремления укрупнить агрохолдинги за счет небольших крестьянских и фермерских хозяйств, то теперь поддерживает именно их, создавая нормальные условия для ведения бизнеса.

Сам Вениамин Кондратьев (на выборы его выдвинула партия "Единая Россия"), придя в минувшее воскресенье вместе с семьей на избирательный участок, призвал земляков не оставаться равнодушными.

- Отдавая свой голос, мы выбираем власть, которая будет способствовать достижению результатов или нет. Все, кто неравнодушен к судьбе Кубани, сегодня этот выбор сделают. Муниципальные депутаты напрямую сталкиваются с проблемами людей. Важно отдавать голос тем, кто не просто будет слышать, знать о проблемах, но и делать конкретные шаги к их решению, к переменам в жизни края, - отметил глава Кубани.

Справка "РГ"

Вениамин Иванович Кондратьев родился первого сентября 1970 года в городе Прокопьевске Кемеровской области. Окончил Кубанский госуниверситет по специальности "Юрист". Кандидат юридических наук.

С 1991 по 1994 год - юрисконсульт, заведующий юридическим сектором АО "Плутос" в Краснодаре. С 1994 по 1995 год - специалист юридического отдела Управления делами администрации края. С 1995 по 2001 год - сотрудник правового управления администрации края. В 2001-2003 годах - заместитель руководителя аппарата, начальник правового управления администрации региона.

С 2003 по 20014 год - вице-губернатор Кубани, руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края. С 2014 по апрель 2015 года - заместитель начальника Главного управления федерального имущества Управления делами президента РФ, начальник Главного управления, заместитель Управляющего делами президента.

Указом главы государства от 22 апреля 2015 года назначен врио главы администрации Краснодарского края. По результатам выборов, состоявшихся 13 сентября 2015 года, Вениамин Кондратьев набрал 83,64 процента голосов и стал избранным губернатором региона. 22 сентября 2015 года он официально вступил в должность главы администрации Кубани. Семейное положение: женат, имеет двоих детей.