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16.09.2020 13:12
Рубрика: Власть

На Кубани официально подвели итоги выборов губернатора

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В среду состоялось заседание избирательной комиссии Краснодарского края, на которой рассмотрен вопрос о результатах выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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По данным избиркома, явка на Кубани составила 68,69 процента.

"Протокол избирательной комиссии по выборам губернатора Краснодарского края подписан. В результате подсчета, голоса распределились следующим образом: Вениамин Кондратьев (партия "Единая Россия") - 2 миллиона 401 тысяча 266 голосов, - цитирует пресс-служба администрации региона председателя избирательной комиссии края Алексей Черненко. - Это 82,97 процента избирателей".

Как уже сообщалось, второе место занял Александр Сафронов (КПРФ), на третьем - Иван Тутушкин (ЛДПР). В выборах главы края также принимали участие еще два кандидата: Денис Хмелевской ("Справедливая Россия") и Олег Лугин (Партия роста).

Всего на Кубани прошло 79 кампаний различного уровня. Жители также выбирали муниципальных депутатов и глав сельских поселений. В этом году, чтобы избежать скопления людей на участках и минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией, выборы были организованы в течение трех дней.

Количество избирателей в Краснодарском крае на сегодняшний день превышает 4,2 миллиона человек.

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