На Кубани проверят ЧП с отравлением лекарством четверых детей

Органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка по факту отравления лекарственным препаратом четверых детей в районном городе Усть-Лабинске. Об этом в среду рассказали в пресс-службе ведомства.

Уже установлено, что четверо детей из многодетной семьи в вечером 14 сентября были оставлены без присмотра. Как выяснилось, они взяли из холодильника принадлежащий 40-летней матери лекарственный препарат и по собственной неосторожности выпили его. А через некоторое время 19-летний сын женщины обнаружил своих сестер в сонном состоянии. Он сразу вызвал "скорую", сотрудники которой оказали детям экстренную помощь.

В результате отправления дети (их возраст от 3 до 11 лет) были доставлены в Белореченскую центральную районную больницу. В данный момент, по информации прокуратуры, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту прокуратура проводит проверку причин и условий, способствовавшим происшествию. После чего надзорное ведомство даст оценку, в том числе работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних Усть-Лабинсокго района. Оказалось, семья с 31 января 2019 года состоит на профилактическом учете в органах полиции в категории "неблагополучный родитель".

Напомним, доследственную проверку по факту отравления четверых малолетних детей проводят и сотрудники Следственного отдела по Усть-Лабинскому району СК по Кубани.