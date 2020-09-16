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16.09.2020 18:24
Рубрика: Происшествия

Прокуратура: В Краснодаре мужчина разводил удавов в квартире

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: Пресс-службе Южного управления Росприроднадзора Фото: Пресс-службе Южного управления Росприроднадзора
Фото: Пресс-службе Южного управления Росприроднадзора

Стали известны подробности истории с незаконным содержанием редких змей в одной из квартир Краснодара. В прокуратуру Прикубанского округа обратилась жительница высотного дома, расположенного по адресу улице Российской 79/3. По словам заявительницы, она обнаружила змею на внешнем блоке сплит-системы.
Оренбуржец обнаружил в машине метровую змею

- В ходе проверки вскрыто, что сосед заявительницы занимается разведением змей в отсутствие документации, подтверждающей приобретение и владение указанными объектами животного мира. В его пользовании находились 16 змей: императорский удав и ковровый питон. Указанные виды охраняются международными договорами и находятся под угрозой исчезновения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту сотрудник Южного межрегионального управления Росприроднадзора составил протокол об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ "Содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных без надлежащего на то разрешения". Удавы и питоны были изъяты и переданы на ответственное хранение в самый крупный в Краснодаре зоопарк "Сафари-парк".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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