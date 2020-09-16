Прокуратура: В Краснодаре мужчина разводил удавов в квартире

Стали известны подробности истории с незаконным содержанием редких змей в одной из квартир Краснодара. В прокуратуру Прикубанского округа обратилась жительница высотного дома, расположенного по адресу улице Российской 79/3. По словам заявительницы, она обнаружила змею на внешнем блоке сплит-системы.

- В ходе проверки вскрыто, что сосед заявительницы занимается разведением змей в отсутствие документации, подтверждающей приобретение и владение указанными объектами животного мира. В его пользовании находились 16 змей: императорский удав и ковровый питон. Указанные виды охраняются международными договорами и находятся под угрозой исчезновения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту сотрудник Южного межрегионального управления Росприроднадзора составил протокол об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ "Содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных без надлежащего на то разрешения". Удавы и питоны были изъяты и переданы на ответственное хранение в самый крупный в Краснодаре зоопарк "Сафари-парк".