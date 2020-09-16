В Крыму после сбоя заработали банкоматы и платежные терминалы

Системообразующий банк Крым РНКБ сообщил о полном восстановлении работы всей банковской инфраструктуры и устройств после сегодняшнего сбоя.

- Сбой в электроснабжении центра обработки данных банка затронул работу внешних и внутренних сервисов, - сообщили "РГ" в пресс-службе РНКБ. - Доступ к мобильному приложению и интернет-банку также восстановлен, сейчас банк налаживает деятельность вспомогательных сервисов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, в среду многие крымчане несколько часов не могли воспользоваться банкоматами, терминалами самообслуживания и платежными терминалами. В этой ситуации совершать покупки могли только обладатели наличных денег.