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16.09.2020 12:27
Рубрика: Общество

В Крыму установлен истинный возраст древней крепости на Мангуп-Кале

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Археологам удалось установить точный возраст древнего оборонительного сооружения в ущелье Табана-Дере, расположенного вблизи памятника Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Древняя оборонительная стена пересекает ущелье Табана-Дере и сегодня является одним из наиболее популярных туристических мест Крыма. Ежедневно там проходят сотни посетителей. Исследования этого фортификационного сооружения проводились еще в 1938 году. В полевом сезоне нынешнего года историки решили более тщательно изучить это место и не ошиблись. Результаты раскопок оказались неожиданными.

- Сегодня мы скорректировали выводы, сделанные в те годы. В башне оборонительной линии есть надписи на греческом языке, датированные началом XVI века. Это время, когда Мангуп уже был под властью турок, - рассказал декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) Александр Герцен. - Теперь очевидно, что эта стена относится не к XVI веку, а к IX-X векам, то есть к византийскому периоду. Это дало нам мощный импульс для размышлений и переоценок.

Чтобы установить истинный возраст сооружения, археологам пришлось заложить шурф на глубину почти шесть метров с обратной стороны оборонительной стены и дойти до ее основания.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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- Это была очень трудная работа, - рассказал историк. - Мы пробили напластования, что были за стеной, и достигли слоя, на который эта стена ставилась. Обнаружили траншею, которую выкопали при строительстве стены, а в ней части амфор, относящиеся к IX-X векам.

При раскопках на Мангуп-Кале археологи обнаружили крайне редкий византийский медальон и фрагмент глазурованного поливного сосуда, на боковой части которого сохранилось изображение очеловеченной птицы Сирин. На небольшом фрагменте примерно в пять сантиметров полностью поместилось изображение лица мифической женщины-птицы. По мнению специалистов, эта находка может датироваться XII - XV веками.

Не менее интересные находки были сделаны и на древнем городище Эски-Кермен там же в Бахчисарайском районе. Помимо фрагментов керамики, черепицы и орудий труда историки нашли бронзовую тарелку, внутренняя часть которой была покрыта растительным орнаментом.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

А на некрополе Опушки в Симферопольском районе полуострова археологи исследовали более 30 могил. Среди них несколько склепов поздних скифов с массовыми захоронениями. В одном из таких склепов было похоронено 142 человека.

- На территории могильника открыты памятники пяти археологических культур, - рассказал руководитель экспедиции, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета КФУ Игорь Храпунов. - Сейчас мы пытаемся понять, почему носители пяти разных культур на протяжении пяти веков выбирали для погребений этот ничем не примечательный холм.

Историки предполагают, что где-то поблизости может находиться крупное древнее поселение периода поздних скифов, еще неизвестное науке.

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