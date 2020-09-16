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16.09.2020 11:46
Рубрика: Культура

Фильмы у дома

В Севастополе завершился кинофорум "Золотой витязь"
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 208(8262)
Более 200 фильмов из 20 стран смогли увидеть жители Севастополя на площадках кинофорума "Золотой витязь", который проходил с 6 по 15 сентября. Среди номинаций - студенческие, игровые, документальные, анимационные, детские фильмы. Состоялись творческие встречи и концерты с участием актеров Александра Михайлова, Александра Пашутина, Ольги Будиной, Владимира Гостюхина, Дмитрия Певцова. Почетным гостем стал 99-летний народный артист России, участник Великой Отечественной войны Николай Лебедев.
Кинопоказы и мероприятия форума проходили в залах по всему городу. Фото: Юлия Крымова/РГ Кинопоказы и мероприятия форума проходили в залах по всему городу. Фото: Юлия Крымова/РГ
Кинопоказы и мероприятия форума проходили в залах по всему городу. Фото: Юлия Крымова/РГ

Кинопоказы и мероприятия форума проходили в залах по всему городу, а также в летних кинотеатрах "Херсонеса Таврического" и недавно открытого после реконструкции Матросского бульвара. Участники кинофорума также обсудили будущее отечественного кинематографа и государственную политику в области культуры.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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- Культура - это важный фрагмент национальной безопасности, - считает президент кинофорума, киноактер и режиссер Николай Бурляев. - Руководству государства необходимо задуматься о выведении культуры из рыночных отношений, потому что это понятия несовместимые.

Зрители говорят: успеть посмотреть всю программу фестиваля нереально, но очень большим плюсом стало то, что фильмы шли в районных кинотеатрах, в том числе удаленных - в Инкермане, на Северной стороне.

- Нечасто можно посмотреть фестивальные фильмы в кинотеатре возле дома, тем более здесь есть семейная и детская программа, - говорит горожанка Любовь Тезина. - Мне нравится, что это не просто развлекательные фильмы, а образовательное кино, которое надо смотреть и показывать детям. И просто так даже за деньги в кинотеатре его не увидишь.

В номинации фильмов для детей участвовала работа Александра Емельяненкова "Один за всю дивизию", подготовленная творческой группой "Российской газеты" в рамках совместного с Минобороны России проекта "Звезды Победы".

Фото: Анна Садовникова/пресс-служба правительства Севастополя
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35-минутная документальная лента повествует о единственном оставшемся в живых ветеране 354-й стрелковой дивизии Александре Дручкове. С июня 1944-го он воевал в одной дивизии с отцом - Константином Дручковым. Через Белоруссию и Польшу дошел до немецкого Штральзунда, где и встретил Победу. Награжден медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды. О других бойцах 354-й дивизии рассказывают дети и внуки ветеранов.

- Важно, что детям преподносят урок патриотизма, - делится впечатлениями зритель Ирина Лунина. - Мой дедушка Афанасий Овчаренко дошел до Берлина, получил два серьезных ранения. Как и герой фильма, вернулся с медалью "За отвагу" и орденом Славы II степени. Глядя на эти кадры, я лучше понимаю и осознаю, что пережил мой дедушка, потому что сам он редко вспоминал те дни и годы. Теперь я лучше представляю, через что он прошел.

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